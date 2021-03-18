MÜSİAD İzmir'de Bilal Saygılı yeniden başkan seçildi

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, 23. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda yapılan Genel Kurula, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Aslan, MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Dr. Oktay Dede, MÜSİAD Kadın Komite Başkanı Müge Öz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Aile ve Sayal Politikalar İl Müdürü Nesim Tanglay, İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İl Müftü Vekili Metin Akbaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, STK temsilcileri ve MÜSİAD İzmir Şubesi üyeleri katıldı.

MÜSİAD İZMİR İSTİHDAMI ARTTIRDI

Genel Kurul konuşmasında İzmir'in gerçekleştirmiş olduğu ihracata dikkat çeken MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in ihracatı ithalatı karşılama oranında en güçlü şehirlerden biri olmayı başardığını belirtti. Saygılı, 2019 yılının Ocak ayında görevi devraldıklarını hatırlatarak, "O tarihte MÜSİAD İzmir ailesi 22 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla Mart 2021 tarihiyle 50 bin istihdama ulaştık. Salgın döneminde herkesin işçi çıkarmaya çalıştığı, çalışanlarını ücretsiz izne gönderdiği bir ortamda MÜSİAD İzmir ailesi istihdamını artırmıştır. Ocak 2019'da 900 olan şirket sayımız bugün itibariyle tam bin 630 şirkete ulaşmıştır. Salgın sürecinde ise 112 yeni üye kazandırdık. Bu yıl 50 yeni üyeyi daha MÜSİAD İzmir ailesine kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Ekonomi çalışmalarının yanı sıra kültürel çalışmalar da yaptıklarını söyleyen Saygılı, İzmir'in 1081'de Çaka Bey'in fethettiği Türk İslam medeniyetinin en önemli kadim şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, "İzmir'in manevi değerlerinin yer aldığı bir kitap hazırladık. 'İzmir'in Manevi Yıldızları' kitabımız gençlerimize şehrimizin gerçek sahiplerini gösterecek önemli bir başucu eseridir. Ayrıca Toroslar'dan gelen ve Ermeni zalimliğini en güçlü şekilde yaşamış bir ailenin mensubu olarak 'Torosların Kınalı Kuzuları' kitabımızla da tarihe önemli bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşadık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

PANDEMİ YENİ FIRSATLAR OLUŞTURDU

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2020'de sağlık krizi ile başlayan sürecin zaman içinde ülkelerin ekonomik dengelerin bozulmasıyla global bir iktisadi krize dönüştüğünü belirterek, bu sürecin bugünden yarına biteceği de mümkün görünmediğine değindi. Kaan, sürecin yeni yaşam ve çalışma biçimleri oluşturduğu kadar, yeni tehdit ve fırsat alanları da ortaya çıkardığını vurguladı.

Abdurrahman Kaan, Salgının Türkiye'nin, dünya ekonomi atlasındaki önemini ziyadesiyle artırdığını ve bu fırsatın derhal ve en etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin 2020'de dünyada büyüyen en hızlı ikinci ülke olduğunu hatırlatan Kaan, "Enflasyonla ilgili de bir sorunumuz var. Enflasyon konusuna ciddi bir şekilde çalışmamız lazım. Bir ülkede paranın gücünü, o ülkenin üretim ve yatırım gücü belirler. Türkiye büyük ve güçlü bir ekonomiye sahiptir. Özellikle fiyat istikrarı konusunun önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Biz enflasyon üzerinde de çalışıyoruz. Üretimi artırdığımız zaman, arzı artırdığımız zaman enflasyonda düşüş meydana gelecektir. Çünkü bizim bir kırmızı çizgimiz var, o da faiz" dedi.

Genel Kurul Toplantısına katılan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve AK Parti İl Başkan Vekili Ali Aslan, da birer konuşma yaptı.

YÖNETİM KURULUNDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Divan Başkanlığını MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Dr. Oktay Dede'nin yaptığı 23. Olağan Genel Kurulda tek liste ile gerçekleşen seçimlerde Bilal Saygılı yeniden MÜSİAD İzmir Başkanı seçildi. Bilal Saygılı Başkanlığında iki yıl süre ile görev yapacak olan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Taha Yasin Öztürk, Gökhan Temur, Ziya Bolgönül, Zekeriya Hazırbulan, Ahmet Mutlubaş, Hakan Şekerci, Muhammed Bilal Kara, Bilal Kırkpınar, Şaban Bolat, İrfan İçöz, Murat Unganer, Mehmet Telingün, Ahmet Türkyılmaz, Şenol Günaydın, Abdülkadir Süha Kam, Safa Narlı, Hasan Aşık, Emre İlalan, Fatih Yılmaz, Sinan Çelik, Ali Mamak, Ayhan Barkın, Mustafa Büyükbebeci, Hüseyin Ömeroğlu, Süleyman Zemin, Ömer Faruk Satmış, Ceyhan Dağhan, Uygar Birgili, İlker Alkız. Denetleme Kurulu Üyeleri ise, Cüneyd Dayhan, Mustafa Alkan, Mehmet Polatkan, Mehmet Tosun, Zübeyir Bozkurt ve Ahmet Ayakdaş'tan oluştu.