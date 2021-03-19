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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:43 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:52

: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 'Kilitli teslimat' dönemi başlıyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
SON DAKİKA: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 'Kilitli teslimat' dönemi başlıyor

haberi...Türkiye'de koronavirüs pandemisi döneminde internetten alış veriş hız kazandı. Bununla beraber -lojistik sektöründe yaşanan yoğunlukların giderilmesi adına yeni sistemler geliştirildi. Bazı kargo şirketlerinin kargo teslimi için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli dolap ve esnaftan kargodan teslimiyle ilgili esasları belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Bazı kargo şirketlerinin kargo teslimi için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli dolap ve esnaftan kargodan teslimiyle ilgili esasları belirledi. BTK kararına göre, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, AVM, plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. Belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da teslimat yapılabilecek, bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak.

BTK kararına göre, sadece e-ticaret gönderileri ile sınırlı olmak ve teslimata ilişkin tüm sorumluluk posta hizmet sağlayıcısına ait olmak üzere, teslimat noktaları üzerinden kargo alınabilecek.



KİLİTLİ DOLAPLA TESLİMAT

Karara göre, esnaf ve işyerleri, kargo gönderisinin alıcısıyla, teslimat (gel-al) noktası olarak ilişki kuracak. Esnaf ve işyerleriyle teslimat için sözleşme yapılacak. Teslimatlar için büyük site yerleşimleri, AVM'ler, plazalar ile de belirlenecek lokasyonlar üzerinden teslimat için anlaşılabilecek. Karara göre, belirli bölgelere yerleştirilerek teslimat noktası olarak kullanılacak kilitli teslimat dolapları ile de vatandaşlar kargo teslimatlarını alabilecek. BTK kararına göre, alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması nedeniyle tüketiciden ilave ücret talep edilemeyecek.

Düzenlemenin işlerliği de takip edilecek. Buna göre, 3. kişi üzerinden yapılan kargo teslimatlarının şekli, teslimat sayısı, sözleşme yapılan esnaf ve işyerleri, en çok tercih edilen teslimat noktaları ve türleri hakkında kararın ardından 1 ay içinde ve 2021 yılı ile takip eden her yılın Haziran ve Aralık aylarında BTK'ya bilgi verilecek. Teslimat modellerine ilişkin hizmet kalitesi de tüketici şikâyetleri kapsamında izlenerek, 6 aylık periyotlarla BTK bilgilendirilecek. Gönderilere ilişkin bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasında sorumluluk şirketlerde olacak.



ESNAFLA ANLAŞMA YAPILIYOR

Özellikle pandemi döneminde artan internet alışverişleri ve kargoda artan yoğunlukla birlikte bazı şirketler, esnafla anlaşarak, kargoları alıcının yakınındaki bir dükkana gönderme uygulamasını başlatmıştı. Kargo şirketlerinin uygulamasıyla, kargonun ulaşma süresini kısaltmak isteyen müşteriler, yakınlarındaki anlaşmalı esnafa gönderim tercihinde bulunabiliyor, kargosunun teslim noktasına ulaştığının bildirilmesi üzerine, girip kargosunu alabiliyor.

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SON DAKİKA: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 'Kilitli teslimat' dönemi başlıyor
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