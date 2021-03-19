SON DAKİKA: İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 'Kilitli teslimat' dönemi başlıyor

Düzenlemenin işlerliği de takip edilecek. Buna göre, 3. kişi üzerinden yapılan kargo teslimatlarının şekli, teslimat sayısı, sözleşme yapılan esnaf ve işyerleri, en çok tercih edilen teslimat noktaları ve türleri hakkında kararın ardından 1 ay içinde ve 2021 yılı ile takip eden her yılın Haziran ve Aralık aylarında BTK'ya bilgi verilecek. Teslimat modellerine ilişkin hizmet kalitesi de tüketici şikâyetleri kapsamında izlenerek, 6 aylık periyotlarla BTK bilgilendirilecek. Gönderilere ilişkin bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasında sorumluluk şirketlerde olacak.