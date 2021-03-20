Aslan’a komşu 3.1 milyarlık proje

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) İstanbul'un önemli lokasyonlarından Sarıyer Ayazağa arazisi için düzenlenen ihale sonuçlandı. Sektörün önde gelen 4 firmasının yarıştığı ihaleyi DAP Holding iştiraklerinden Eltes İnşaat ipi göğüsledi. Şirket, Galatasaray'ın stadı Türk Telekom Arena'ya komşu konumda bulunan eski polis lojmanlarının bulunduğu arsaya proje toplam geliri olarak 3 milyar 111 milyon lira, arsa payı olarak da 1 milyar 244 milyon lira (yüzde 40) teklif vererek ihaleyi kazandı.Toplam 51 bin 360 metrekarelik arsanın emsale esas inşaat alanı 94 bin 595 metrekare. Projede bina yüksekliği 11 katı geçemeyecek. Belgrad Ormanı manzaralı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yakın mesafede bulunan arazi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi şehir içi ulaşım akslarının tam merkezinde olmasıyla da dikkat çekiyor.DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ihale için özel bir hazırlık yaptıklarını belirterek, "Avrupa Yakası'nın en değerli merkezi noktalarından birinde proje geliştireceğimiz için çok mutluyuz. Bu zamana kadar birçok özel projeyi hayata geçirdik. İhalesini kazandığımız arazi, lokasyonu itibarıyla önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında. Tüm bunların yanında sosyal ve kültürel anlamda da değerli bir konumda bulunuyor" dedi.Ziya Yılmaz, şöyle devam etti: "DAP Yapı olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelere birer sanat eseri gözüyle baktık. Deyim yerindeyse toprağa şekil veriyor, şehrin vitrinini nakış gibi işliyoruz. Bu açıdan, arazimizde de çok özel bir projeyi İstanbullular ile buluşturacağımızın sözünü şimdiden verebilirim. Türkiye'nin potansiyeline yürekten inanıyoruz, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geleceğimizi daha güzel yapmak adına gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemize sembol binalar kazandırmaya devam edeceğiz."