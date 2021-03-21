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Giriş Tarihi: 22.3.2021 00:29 Son Güncelleme: 22.3.2021 00:29

Canlı kripto para fiyatları 22 Mart 2021: ve Bitcoin ve ne kadar, kaç TL? 1 Bitcoin ve 1 Ethereum ne kadar?

Canlı kripto para fiyatları 22 Mart 2021: Ethereum ve Bitcoin ve ne kadar, kaç TL? 1 Bitcoin ve 1 Ethereum ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan son dakika hareketliliğinin ardından 21 Mart 2021 kripto para borsası fiyatları da merak konusu oldu. Kripto paraları yakından takip edenler ve alım satım yapanlar, ve , kaç TL oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, ve fiyatları, kripto borsasında yatırımcıların en çok ilgi gösterdikleri arasında bulunuyor. Peki, 22 Mart 2021 Ethereum ve Bitcoin ne kadar, kaç TL oldu? 1 Bitcoin ve 1 Ethereum ne kadar? İşte, güncel ve canlı bitcoin fiyatları

Kripto para fiyatları, yatırımcıları ve meraklıları tarafından gün içerisinde düzenli olarak takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılması ve Dolar/TL paritesinde yaşanan hareketliliğin ardından bitcoin fiyatları da merak konusu oldu. Öyle ki, BTC ve ETH alım satım yapmayı düşünenler, 1 Ethereum ve 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, kripto para piyasası bu yıl büyük hareketlilikler yaşamıştı.

ETHEREUM VE BITCOİN NE KADAR, KAÇ TL? 22 MART 2021

Özellikle, dolar kurundaki son dakika hareketliliğiyle beraber ethereum ve bitcoin ne kadar, kaç para oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, anlık ve canlı kripto para fiyatları ile 22 Mart 2021 Ethereum ve Bitcoin fiyatı;

Coinbase'e göre, saat 00.29 itibarı ile 1 Bitcoin 481.838,78 TL'den, 1 Ethereum 15.038,61 TL'den işlem görüyor.

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Canlı kripto para fiyatları 22 Mart 2021: Ethereum ve Bitcoin ve ne kadar, kaç TL? 1 Bitcoin ve 1 Ethereum ne kadar?
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