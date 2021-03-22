Anlık ve canlı bitcoin fiyatları 22 Mart 2021: Ethereum ve Bitcoin ve ne kadar, kaç TL? 1 Bitcoin ve 1 Ethereum kaç dolar?

Canlı ve anlık kripto para fiyatları, yatırımcıları ve meraklıları tarafından gün içerisinde düzenli olarak takip ediliyor. Asya borsalarında dün akşam saatlerinde yaşanan son dakika hareketliliğiyle beraber Dolar/TL ve Euro/TL paritesi sert bir dalgalanma yaşadı. Bu noktada, bitcoin fiyatları da merak konusu oldu. Öyle ki, BTC ve ETH alım satım yapmayı düşünenler, 1 Ethereum ve 1 Bitcoin ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi, kripto para piyasası bu yıl büyük hareketlilikler yaşamıştı.
Özellikle, dolar kurundaki son dakika hareketliliğiyle beraber ethereum ve bitcoin ne kadar, kaç para oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, anlık ve canlı kripto para fiyatları ile 22 Mart 2021 Ethereum ve Bitcoin fiyatı;
1 Bitcoin, 57.539,00 dolardan işlem görürken 1 Ethereum ise 1.788,97 dolardan işlem görüyor.
Son 24 saat içinde 56,005.62 ve 58,198.96 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.10 düşüşle 57,866.90 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 4.05 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 0.19 düşüşle 1,793.54 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 5.21 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 206.03 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 0.98 artışla 268.06 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.79 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 41.37 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 78.19 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 52 birimin değeri düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.
Toplam 8,905 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,599 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.2'sini Bitcoin, yüzde 11.5'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 8.0 milyar dolarlık düşüşle 109 milyar dolar düzeyindeydi.