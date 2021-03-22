Son Dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatı canlı takip 22 Mart 2021: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde de sorgulanır hale geldi. Dolar kurundaki hareketliliğin sarı metalin üzerindeki etkisi görülürken gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar gibi pek çok sorunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Buna göre; gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

GRAM ALTIN FİYATI/ÇEYREK ALTIN FİYATI (22 MART 2021 PAZARTESİ)

Canlı ve güncel rakamlar ile gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı alış satış bilgisi şu şekilde;