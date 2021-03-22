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Giriş Tarihi: 22.3.2021 08:08 Son Güncelleme: 22.3.2021 08:08

: Gram ve fiyatı canlı takip 22 Mart 2021: Bugün ve ne kadar, kaç TL oldu?

Son Dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatı canlı takip 22 Mart 2021: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde yatırım için en çok tercih edilen gram ve fiyatları hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar kurundaki hareketlilik sebebiyle ve çeyrek altın fiyatlarında da yükseliş görülüyor. Hal böyle olunca; canlı ve güncel rakamlar da bu noktada merak ediliyor. Buna göre; bugün gram altın ve ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeleri ile canlı ve güncel rakamlar!

Gram ve çeyrek altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde de sorgulanır hale geldi. Dolar kurundaki hareketliliğin sarı metalin üzerindeki etkisi görülürken gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar gibi pek çok sorunun yanıtı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Buna göre; gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

GRAM ALTIN FİYATI/ÇEYREK ALTIN FİYATI (22 MART 2021 PAZARTESİ)

Canlı ve güncel rakamlar ile gram altın fiyatı ile çeyrek altın fiyatı alış satış bilgisi şu şekilde;

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,79

SATIŞ: 450,86

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 728,00

SATIŞ: 759,00

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Son Dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatı canlı takip 22 Mart 2021: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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