Serbest piyasadan taviz söz konusu değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından, piyasalarda oluşturulmaya çalışılan panik ve korku havasına karşı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli mesajlar geldi.erbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağının altını çizen Bakan Elvan, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerini kullandı.Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, makroekonomik istikrarın ön koşullarının fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu bildirdi. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağına işaret eden Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsediklerini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti: "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."PİYASALARDA tansiyonun düşmesine yönelik olarak bir diğer önemli mesaj AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi. Türkiye ekonomisinin, 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uyguladığını, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağladığını belirten Canikli, Türkiye ekonomisi için piyasa ekonomisi kurallarının kararlılıkla uygulanmasının altının çizilmesi gereken bir kredibilite kaynağı olduğunu ifade ederek, bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanmasının kırmızı çizgi olmaya devam edeceğini vurguladı. Canikli, tüm Merkez Bankası başkanlarının kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine sadık kaldıklarını belirtti. Canikli, "Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir" dedi.GARANTİBankası'nın ana hissedarı İspanyol Bankası BBVA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında Türkiye'ye olan taahhüdünün değişmediğini açıkladı. Şirketin sözcüsü, TL'nin euro karşısında yüzde 10 değer kaybetmesinin şirket sermayesinde yalnızca 2 baz puan etkisinin olduğunu söyleyerek, "BBVA'nın Türkiye'ye olan taahhüdü değişmedi" ifadelerini kullandı. BBVA toplam kârının yaklaşık yüzde 14'ünü Türkiye'den elde ediyor ve 2020'de Türkiye'deki kârını yüzde 11.4 artışla 563 milyon euroya (669.74 milyon dolar) çıkardı. BBVA, yüzde 49 ile Garanti Bankası'nın ana hissedarı konumunda bulunuyor.Serbest piyasa mekanizmasından kesinlikle taviz yok.Liberal kambiyo rejimi uygulaması kararlılıkla sürecek.Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrar.Enflasyonda kalıcı düşüş politikası sürdürülecek.Reform programında yer alan eylemler şoklara direnci artıracak.