2023’e kadar eylemler tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik olarak açıkladığı 'Ekonomi Reform Paketi'nin eylem planı takvimi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıkladığı takvime göre, tüm eylemler Mart 2023'e kadar tamamlanacak.Fiyat istikrarının sağlanması amacıyla enflasyon dinamiğini takip etmek, dezenflasyon süreci önünde risk oluşturan şokları değerlendirmek, gerekli önlemleri belirlemek ve yönetmek için kurulacak. Fiyat İstikrarı Komitesi'ne ilişkin kanun hazirana kadar çıkarılacak. İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin gıda fiyatlarını dalgalandırmasının önüne geçmek için kurulacak Erken Uyarı Sistemi'ne ilişkin karar bu yıl eylül ayına kadar çıkacak. Hal Yasası da bu yıl sonuna kadar Meclis'e sunulacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnaların azaltılmasına ilişkin yasal düzenleme yıl sonuna kadar çıkarılacak. Sektörel Kamu Alımları Kanunu da aralık ayına kadar tamamlanacak.Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil olacak. Buna ilişkin mevzuat düzenlemeleri aralık ayına kadar tamamlanacak. Verimli olmayan döner sermaye işletmelerinin kapatılmasına ilişkin kararlar 2022 sonuna kadar çıkacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek kanun, yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sosyal yardımların Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran 2022'ye kadar tamamlanacak. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar 30 Haziran'a kadar getirilecek.TÜM mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" uygulamasının birinci fazında yıl sonuna kadar kanun hayata geçirilecek. İkinci fazı olan teknik yazılımlar ise Eylül 2022'ye kadar tamamlanacak. Üçüncü faz ise 31 Aralık 2022 tarihinde bitecek.. Dijital Vergi Asistanı sistemi de Ağustos 2022'ye kadar oluşturulacak.TÜRKİYE Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği yakın izlemedeki kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulmasına ilişkin kararı Eylül 2021'e kadar tamamlayacak. Katılım Finans Kanunu yıl sonuna kadar bitirilecek. Merkez Bankası'nın dijital paranın altyapısını oluşturacağı kanun yıl sonuna kadar hazırlanacak. Tahvil Garanti Fonu kanunu yıl sonuna kadar tamamlanacak.18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesine ilişkin kanuni düzenleme hazirana kadar yapılacak. Firmalara istidama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle sağlanacak 2 yıl vadeli, 6 ayı geri ödemesiz 100 bin TL'lik krediye ilişkin düzenleme de hazirana kadar tamamlanacak.