Ziraat’in ödeme kolaylığına 15 bin müşteri başvurdu

ZiraatBankası Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı Recep Türk, takipte borcu bulunan müşterilere sağladıkları ödeme kolaylığının ilgi gördüğünü belirterek, "Uygulamanın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar geçen çok kısa sürede 15 binin üzerinde hesap sahibi müşterimiz uygulamadan faydalandı" dedi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde uygun koşullarla uygulamaya alınan kredi paketlerine ilave olarak, 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi gördü. Mart ayı başında yürürlüğe giren uygulama, müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanarak, olumlu geri dönüşler aldı.Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkândan yararlanabilecekler. Uygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek. Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.Recep Türk, talepte bulunan müşterilerin yüzde 90'ının bireysel, yüzde 10'unun ise tarımsal ve kurumsal segmentte yer aldığını ifade etti. Ziraat Bankası'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Türk, tüm müşterileri ödeme kolaylıklarından faydalanmak üzere şubelere beklediklerini kaydetti.