Gözler o ödemelerde! Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek yatacak? Mazot ve Gübre desteği hangi illerde yattı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla sağlanmakta olan Mazot ve Gübre desteği Mart ayı ödemeleri ile ilgili tarih duyurulmuştu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada ödemelerin 5 Mart tarihinden itibaren kişilerin hesabına TC kimlik numaralarına göre sırayla yapılacağını bildirmişti. "Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek yatacak?" sorusu bu noktada ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Mart ayı Mazot ve Gübre desteği TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra gerçekleştirildi.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Tarımsal destek ödemeleri başlığı altında vatandaşlara sağlanmakta olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Ödemelerin 5-12 Mart tarihlerinde gerçekleştiği ifade edilse de bazı illerde ödeneğin yatmadığı iddiaları bulunuyor. Bakanlık tarafından bu duruma ilişkin bir açıklama ise henüz yok.
İŞTE TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ!
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yapıldı?
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.