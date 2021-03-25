Gözler o ödemelerde! Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek yatacak? Mazot ve Gübre desteği hangi illerde yattı?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla sağlanmakta olan Mazot ve Gübre desteği Mart ayı ödemeleri ile ilgili tarih duyurulmuştu. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada ödemelerin 5 Mart tarihinden itibaren kişilerin hesabına TC kimlik numaralarına göre sırayla yapılacağını bildirmişti. "Mazot ve Gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek yatacak?" sorusu bu noktada ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Mart ayı Mazot ve Gübre desteği TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra gerçekleştirildi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Tarımsal destek ödemeleri başlığı altında vatandaşlara sağlanmakta olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Ödemelerin 5-12 Mart tarihlerinde gerçekleştiği ifade edilse de bazı illerde ödeneğin yatmadığı iddiaları bulunuyor. Bakanlık tarafından bu duruma ilişkin bir açıklama ise henüz yok.