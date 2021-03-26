Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarım Bakanlığı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin 81 ilde ödemeye başlanacağını, toplamda 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı gibi pek çok sorunun yanıtı aranıyor. Tarımsal destek ödemeleri başlığı altında vatandaşlara sağlanan mazot gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son açıklamada; çiftçilere destek ödemeleriyle ilgili iki yeni müjde verdi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan "Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." İfadelerini kullandı.