Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? Tarım Bakanlığı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin 81 ilde ödemeye başlanacağını, toplamda 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı gibi pek çok sorunun yanıtı aranıyor. Tarımsal destek ödemeleri başlığı altında vatandaşlara sağlanan mazot gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son açıklamada; çiftçilere destek ödemeleriyle ilgili iki yeni müjde verdi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan "Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." İfadelerini kullandı.
İŞTE TC NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ!
Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILDI?
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın (26 Mart 2021 Cuma) itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu.
Son yapılan ödemede, TC kimlik numarasının son hanesine göre işlemler gerçekleştirildi. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'den sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'den sonra ödeme yapıldı.
'MAZOT GÜBRE DESTEĞİNİ ÖDEMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ'
Pakdemirli ayrıca, çiftçiye, mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili, şöyle konuştu:
"Mazot gübre desteğini yarın (26 Mart 2021 Cuma) itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. TC kimlik numaralarının son hanesi 8 ve 6 olanlar ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlar yarın itibariyle saat 18'den sonra, TC kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan'da 18.00'den sonra, TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan saat 18.00'den sonra ödemelerini alacaklar. Çiftçimize ve üretimize hayırlı olsun."