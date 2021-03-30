Son dakika haberi | Milyonları ilgilendiriyor: Yarın son gün! Kısa çalışma ödeneği, SGK prim borçları...

31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek. GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. GSS primleri, gelir testi sonucuna göre güncellenebilecek" dedi.

ESNAFA DESTEK İÇİN EK SÜRE

ESNAFA nefes aldıran hibe, kira, ciro desteği başvuruları da 31 Mart gecesi sona eriyor. Salgından olumsuz etkilenen işletmelere üç ay süreyle ödenmek üzere aylık bin lira gelir kaybı desteği veriliyor.