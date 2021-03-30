TCMB’de Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Mustafa Duman atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Göreve, Mustafa Duman atandı. Duman, Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır.