Ramazan öncesi bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Bilindiği üzere bu sene Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Bu mübarek aya kısa bir süre kala binlerce emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi merakla araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında erkene alınan ödeme tarihlerinde bu sene de böyle bir uygulama olup olmayacağı "Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorularıyla yanıt arıyor. Bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor.

BU SENE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 Emekli bayram ikramiyesinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan ayında emeklilere yatırılacak. Bu kapsamda konuyla alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Bayramlarda bu ödemelerin birkaç gün önceden yapıldığı biliniyor.