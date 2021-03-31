Ramazan öncesi bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Bilindiği üzere bu sene Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Bu mübarek aya kısa bir süre kala binlerce emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi merakla araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında erkene alınan ödeme tarihlerinde bu sene de böyle bir uygulama olup olmayacağı "Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorularıyla yanıt arıyor. Bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor.
BU SENE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 Emekli bayram ikramiyesinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan ayında emeklilere yatırılacak. Bu kapsamda konuyla alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Bayramlarda bu ödemelerin birkaç gün önceden yapıldığı biliniyor.
MİLYONLARIN GÖZÜ O AÇIKLAMADA!
Her Ramazan ayında olduğu gibi bu bayramda da emeklilere ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce ödenirken bu sene ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alanlar
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.