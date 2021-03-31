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Haberler Ekonomi Haberleri Ramazan öncesi bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?
Giriş Tarihi: 31.3.2021 13:29

Ramazan öncesi bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Ramazan öncesi bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?

Ramazan ayına çok kısa bir süre kala bayram ikramiyeleri için binlerce emekli gözünü ödeme tarihlerine çevirdi. Bu kapsamda “Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?” sorusu yanıt aramaya başladı. 2021 yılının ilk ikramiyesini alacak olan emekliler bu konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere Kurban ve Ramazan bayramlarında bu kişilere 1000’er TL ek ödeme gerçekleştiriliyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Bilindiği üzere bu sene Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Bu mübarek aya kısa bir süre kala binlerce emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi merakla araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında erkene alınan ödeme tarihlerinde bu sene de böyle bir uygulama olup olmayacağı "Ramazan bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorularıyla yanıt arıyor. Bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri için henüz bir açıklama ise bulunmuyor.

BU SENE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 Emekli bayram ikramiyesinin ilki her sene olduğu gibi Ramazan ayında emeklilere yatırılacak. Bu kapsamda konuyla alakalı olarak gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor. Bayramlarda bu ödemelerin birkaç gün önceden yapıldığı biliniyor.

Bu yıl Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne zaman ödenecek?

MİLYONLARIN GÖZÜ O AÇIKLAMADA!

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu bayramda da emeklilere ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce ödenirken bu sene ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Bu yıl Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2020 Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ne zaman ödenecek?

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olan kişiler;

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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Ramazan öncesi bayram ikramiyeleri gündemde! 2021 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, erken yatar mı?
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