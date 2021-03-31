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Giriş Tarihi: 31.3.2021 12:01 Son Güncelleme: 31.3.2021 12:07

! tarih vererek duyurdu! Hesaplara yatırılacak

DHA
SON DAKİKA! Bakan Selçuk tarih vererek duyurdu! Hesaplara yatırılacak

haberler...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve ödemelerinin 5 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika haberler...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

"ÖDEMELER 5 NİSAN'DA HESAPLARDA OLACAK"

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

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SON DAKİKA! Bakan Selçuk tarih vererek duyurdu! Hesaplara yatırılacak
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