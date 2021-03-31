Türkiye Uzay Ajansı Başkanı duyurdu: Gelecek yıl uzaya fırlatılacak...

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Serdar Hüseyin Yıldırım, "Metre altı çözünürlüğe sahip bir kamerası var. Bizim için çok önemli çünkü İMECE yüzde 60'a varan bir yerlilik oranıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.