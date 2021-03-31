Türkiye Uzay Ajansı Başkanı duyurdu: Gelecek yıl uzaya fırlatılacak...

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "İMECE'yi inşallah önümüzdeki yıl fırlatmayı planlıyoruz. İMECE bildiğiniz gibi bir uzaktan algılama uydusu, yakın yörüngede dolaşacak. Önemli bir görev yapacak." sözlerini kullandı.
"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Serdar Hüseyin Yıldırım, "Metre altı çözünürlüğe sahip bir kamerası var. Bizim için çok önemli çünkü İMECE yüzde 60'a varan bir yerlilik oranıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Uzaya gönderilecek model toparlanmaya başlandı. Diğer modeller tamamlandı, testleri de yapıldı. En son artık uzaya gönderilecek modelin montajı aşamasındayız. Gelecek yıl uzaya fırlatacağız" diye konuştu.