Ahmet Nazif Zorlu'dan INBUSINESS dergisine samimi açıklamalar

Ahmet Zorlu: "Ben hayal kurmayı çok severim ama hiçbir zaman da hayalci olmadım. O yüzden yeni bir işe girdiğimiz zaman bizi tanımayanlar; "Bu delilik!" derler genelde. Oysa tüm o işler bizim çok önceden kurduğumuz hayallerin bir sonucuydu. Ben bir işi tamamlamadan rahat uyku uyumam. Ne zaman o iş tamamlanır, ben de o zaman rahatlarım. Sözün özü; ben hiç kolay para görmedim. Çok hayal kurdum, çok çalıştım ve hala da çalışmaya devam ediyorum."

Hazır Giyimde Uzak Ufuklar

Hazır giyimde 'rekabetçi olduğumuz' ürünlerdeki 242 milyar dolarlık pazardan Türkiye sadece 14 milyar dolar pay alıyor. Bu rakamı arttırmak mümkün!

Ortak Akıl

49 yılda yaşadığı sayısız krizden güçlenerek çıkan Desa, birçok markanın kapısına kilit vurduran küresel pandeminin yıkıcı etkisini doğru hamlelerle bertaraf etmeyi başardı. Hedef dünya markası olmak.

DOSYA: BİYOTEKNOLOJİ

Geleceği Kurgulamak

Hastalara özel kişiselleştirilmiş kanser tedavisi, gıda ve tarım ürünleri için doğal koruyucuyla milyar dolarlık israfın önüne geçebilmek, gıda atığından biyomalzeme üretimi, tekstil yüzeylerini virüslere ve bakterilere karşı koruyan formül... Biyoteknoloji'de başarı öyküleri yazan yerli girişimler...

KRİPTO SANATIN GÖLGE YÜZÜ

Blok zinciri üzerinde son dönemin yükselen değeri NFT'leri herkesin radarına almasına neden oldu. Dört soruda NFT ile ilgili merak edilenler...

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