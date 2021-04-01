e-Devlet ile Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Kira yardımı ve gelir kaybı başvuruları uzatıldı!

Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvuruları ile ilgili detaylar sürecin uzatılmasıyla beraber yeniden gündemdeki yerini aldı. Yararlanma şartları göz önüne alınarak vatandaşlar başvurularını e-devlet ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere 3 ay sürecek olan gelir kaybı desteği için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL ödeme yapılacaktı. Buna göre; Kira yardımı, gelir kaybı ciro desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

KİRA YARDIMI GELİR KAYBI CİRO DESTEĞİ BAŞVURUSU E DEVLET İLE NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamayla beraber binlerce kişi bu maddi destekten yararlanmak üzere başvurularını gerçekleştirmeye başladı.