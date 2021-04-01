İstikbal Azerbaycan’da 8’inci mağazasını açtı

İSTİKBAL, yurtdışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Erciyes Anadolu Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirket, kardeş ülke Azerbaycan'daki mağaza ağını genişletiyor. Başkent Bakü'de yenilenen 3.000 metrekare büyüklüğündeki mağazasını Azerbaycanlılar'ın hizmetine sunan firma, Sumgayıt şehrinde de 700 metrekarelik yeni mağazasının açılışını yaptı. İlk mağazasını 2003'te açan İstikbal böylece ülkedeki mağazalar zincirine 8'incisini eklemiş oldu. Açılışta konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, İstikbal'in kendilerini gururlandırdığını söyledi. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı. İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ise, İstikbal'in Azerbaycan mobilya sektörünün en büyük markası olduğuna dikkat çekti.