Kredi sicili bozuk olana banka kredi verir mi? Kredi sicili sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Kredi notu, derecelere göre ayrılmıştır. 0- 1900 arasında puan aralığı vardır. Bu puanlara göre de kişilerin kredi sicilleri belirlenir. Kredi sicili, yeni bir kredi kartı alabilmek için son derecede önemlidir. Bankalar bir kişiye kredi verirken öncelikle ayrıntılı bir araştırma yaparlar. Eğer kişinin kredi sicili iyiyse banka, o kişiye kredi verir. Kredi notu yüksek kişilere bankalar geri ödemelerini yaptığı gözüyle bakar. Bundan dolayı da kredi notu yüksek yani kredi sicili iyi kişilere kredi kartı verirler. Bazı kişilerinse kredi notları çok düşüktür. Bu kişiler de krediye başvurabilirler. Ancak bankalar sicile bakarak karar vereceği için kişilerin kredi notu çok önemlidir. Peki kredi sicili bozuk bir kişiye kredi kartı verilir mi? İşte cevaplar...

Kredi Sicili Sorgulama

Kredi sicili sorgulamak aslında kredi notu sorgulamaktır. Bir kişinin kredi notu yüksekse kredi sicili de temizdir. Kredi notunun yüksek oluşu bankalara kişi hakkında bir güvence verir. Kredi borçlarını zamanında ödeyen kişilerin kredi notları yüksek olur. Bundan dolayı da bankalar bir kişiye kredi vermeden evvel kredi siciline bakarlar. Kredi sicili kötü olan kişilerin bankalardan kredi alabilmeleri neredeyse imkansızdır. Kredi kartına başvuracak bir kişi kredi sicilini sorgulamak isteyebilir. Kredi sicilini yani kredi notunu sorgulamak oldukça basittir. Kredi kartına başvuracak kişi findeks üzerinden belli bir ücret karşılığında kredi sicilini öğrenebilir. Aynı zamanda kredi sicili kişinin e- devleti üzerinden de öğrenilebilmektedir. Kredi sicili sorgulandıktan sonra da bankalara kredi kartı başvurusu yapılabilir.

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Sicili Bozuk Olana Kredi Verilir Mi?

Kredi kartı pek çok insan tarafından kullanılmaktadır. Kişilere nakit destek olan kredi kartı, bankalar tarafından herkese verilmez. Başvuru yapan kişiler hakkında bankalar bazı araştırmalar yapar. Bu araştırmalardan en önemlisi kişinin kredi sicilidir. Kredi sicili kötü olanlara genellikle kredi verilmez. Ancak bazı bankalar kredi sicili bozuk olanlara bile kredi kartı vermektedir. Bu kredilerin limitleri iyi sicilli kişilerin aldıkları kredi kartlarına göre oldukça düşüktür.

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Kredi Sicili Bozuk Olan Kredi Kartı Başvurusu Yapabilir Mi?

Kredi, günümüzde neredeyse herkesin talebinde bulunduğu bir şeydir. Kredi kartı başvurularında bankalar kişilerin sicillerine bakarak karar verirler. Kredi sicili iyi olan kişiler bankalar için daha iyidir. Bankalar bu kişilere kredi verirler. Ancak kredi sicili bozuk olan bir sürü insan da vardır. Bu kişilerin kredi sicillerinin bozuk olmasının sebebi kredi notlarını düşürecek eylemlerde bulunmalarıdır. Kişilere verilebilecek en büyük tavsiye kredi notlarını yükseltmeleridir. Kredi notlarını yükseltmeden de bazı bankalardan kredi alabilme ihtimalleri vardır. Her banka bu kişilere kredi vermez ama veren bazı bankalar da yok değildir. Kredi sicili bozuk bir şekilde kredi başvurusu yapan kişilerden kefil istemeleri büyük bir olasılıktır. Kredi sicili bozuk olan ama kredi isteyen kişileri şunları yapabilirler:

Kefil gösterilir.

Yüksek gelir beyanı ile birlikte kredi çekilebilir.

Teminat gösterilebilir.

Ödenmeyen kredi borçları varsa kişi bunları yapılandırabilir.

Ek gelirler bankalara sunulabilir.

Internet üzerinden kredi başvurusu yapılabilir.

Kredi notuna bakmayan bankalardan kredi alınabilir.

Kara listeden çıkabilmek için uğraşılabilir.

Kredi başvurusunda evraklar istendiği için kredi sicili kötü olan kişiler kredi alamazlar. Ancak kredi kartı başvurusu bankaların internet siteleri üzerinden yapıldığında kişilerden evrak istenmez. Bu da daha kolay kredi kartı sahibi olunmasını sağlar.

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