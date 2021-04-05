Son dakika haberi... Emekliye çifte fırsat: 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... 2018'de başlayan bayram ikramiyesi uygulaması, emeklilere önemli bir ek gelir kapısı oldu. Emekliler artık sadece zam dönemlerini değil, ikramiye tarihlerini de merak ediyor. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor.
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE TARİHLERİ...
Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.
Bunun için Nisan'da başvuru yapmak gerekiyor. Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi de cebine koyabiliyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar bu yıl bin lira ikramiye alacak.
Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.
KİME, NE KADAR?
Emekli: 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
İŞTE BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH
Ramazan Bayramı: 13-15 Mayıs
Beklenen ikramiye tarihi: 10-12 Mayıs
Kurban Bayramı: 20-23 Temmuz
Beklenen ikramiye tarihi: 12-19 Temmuz
EMEKLİYE TATİL FIRSATI
TÜED, bakanlıklara mektup yolladı: Emekliler, kamuya ait tesislerden ücretsiz ya da düşük ücretle yararlansın. Özel tesisler de indirim yapsın.
Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün (TÜED), yaşlıların büyük bölümünün Covid-19 aşısı olduğunu belirterek, emeklilerin kamuya ait tesis ve kamplardan bu yıl ücretsiz veya düşük ücretlerle yararlandırılmasını talep etti.
Emeklilerin özel sektöre ait işletmelerde de tatil yapmalarının teşvik edilerek turizm sektörünün hareketlendirilebileceğini anlatan Ergün, "Önerilerimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektupla ilettik" dedi.