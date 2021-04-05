Son dakika haberi... Emekliye çifte fırsat: 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bunun için Nisan'da başvuru yapmak gerekiyor. Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi de cebine koyabiliyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar bu yıl bin lira ikramiye alacak.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.