Kayserispor'a özel kripto para yolda

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te faaliyet gösteren dijital alım satım platformu Bitexen, Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor için kripto para oluşturacak. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Kayserisporlular kendilerine özel bir mobil uygulamaya ve kripto paraya sahip olacak.

Türkiye'de yerli bilim insanları tarafından geliştirilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi ARI (Advanced Research and Innovation / Gelişmiş araştırma ve inovasyon) Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren dijital alım satım platformu Bitexen ile Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor arasında teknoloji alanında iş birliği için imzalar atıldı.

KAYSERİSPOR'A ÖZEL SANAL PARA



Tarafların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları açıklamaya göre Bitexen, Kayserispor'a özel bir mobil uygulama ve kripto para oluşturacak. Hes Kablo Kayserispor'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Bitexen Teknoloji A.Ş. ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından, Kayserispor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak" ifadelerine yer verildi.