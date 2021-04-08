Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihi belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek? Tarkim halka arz hisse fiyatı, kodu!

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için adeta sıraya girerken geçtiğimiz sene Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bunlardan en çok dikkat çeken isim ise Gübretaş, iştiraki Tarkim oldu. Hal böyleyken yatırımcılar "Gübretaş, iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihi belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Tarkim halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili detaylar…

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Son dönemde şirketlerin halka arz süreçleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarkim halka arz tarihi hisse fiyatı ve kodu gibi birçok konuda araştırma konusu haline geliyor.