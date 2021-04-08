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Giriş Tarihi: 8.4.2021 12:08

Bitki Koruma halka arz tarihi belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek? Tarkim halka arz hisse fiyatı, kodu!

Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihi belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek? Tarkim halka arz hisse fiyatı, kodu!

, iştiraki Bitki Koruma'nın halka arz edileceği duyurulmuştu. Konuyla ilgili çalışmaların başladığı bilinirken şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmasına karar verildiğini bildirdi. Öte yandan binlerce yatırımcı son dönemde halka arz olan şirketlerin büyük kar sağlaması açısından konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda “Gübretaş, iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihi belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?” soruları da yanıt aramaya başladı. Gübretaş, iştiraki Tarkim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, hisse fiyatı ve kodu nedir? İşte detaylar…

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için adeta sıraya girerken geçtiğimiz sene Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bunlardan en çok dikkat çeken isim ise Gübretaş, iştiraki Tarkim oldu. Hal böyleyken yatırımcılar "Gübretaş, iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz tarihi belli oldu mu, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Tarkim halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu ile ilgili detaylar…

TARKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Son dönemde şirketlerin halka arz süreçleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarkim halka arz tarihi hisse fiyatı ve kodu gibi birçok konuda araştırma konusu haline geliyor.

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Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma'da halka arz çalışmalarına başlanması kararı alındığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler ile halka arz aracılık sözleşmesi ve şirket değerleme ve danışmanlık sözleşmesi imzalamasına karar verildiği belirtildi.

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Açıklamada yer alan bilgiye göre, Tarkim sermayesinin %40'ı Gübre Fabrikaları'na, %60'ı ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait bulunuyor.

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