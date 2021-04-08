TOGG Tesla’ya meydan okuyacak

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği elektrikli otomobilin tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi ve akıllı olmayı garanti ederek, Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere meydan okuyacağını yazdı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la röportaj yapan gazete, haberi "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, TOGG'un üretimi için otomobil kelimesi yerine, 'akıllı bir cihaz' dediğini belirtti.