Vatandaşın birikimine devlet garantisi

Tasarruf finansman şirketlerinde hem katılımcı hem sistemi korumaya alan yeni dönem başladı. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alındı. Şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 14 günlük sürede cayan vatandaşın parası iade edilecek. Şirketlerin şube açması, izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmeliği dün yürürlüğe girdi. Şirketlerin, birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Türkiye'de finansman şirketi kurmak isteyenler ana sözleşme taslağında konut finansmanı faaliyetini zorunlu olarak belirtecek. Her şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek, acentelik veremeyecek.Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Mevcut şirketler için başvuru süresi dün itibarIıyla doldu. Kanuna intibak edemeyecek şirketlerin tasfiye olması için bugün itibarıyla BDDK'ya başvurmaları gerekiyor.