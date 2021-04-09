Bakan Yardımcısı duyurdu! Pinterest de Türkiye’ye temsilcilik açıyor!

Twitter yakın zamanda Türkiye'ye temsilcilik açacağını duyurmuştu. Twitter'in ardındn Pinterest'in de Türkiye'ye temsilcilik atadığı öğrenildi. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Haberler güzel. 7253 sayılı kanun kapsamında Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı" ifadeleriyle duyurdu.

"SOSYAL AĞLARIN ÜLKEMİZE GELMESİNİ SEVİNDİRİCİ BULUYORUZ"

Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek.

1 Ekim 2020 itibariyle başlayan süreci hatırlayacak olursak, kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz."

"FAYDALARINI İLERLEYEN DÖNEMLERDE ÇOK DAHA NET GÖRECEĞİZ."

Sayan sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve süreci yöneten Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı kanunu hayata geçiren TBMM milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımızı, destek veren STK ve basın kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."