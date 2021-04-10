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Giriş Tarihi: 10.4.2021

de 'ye temsilci atadı

Pinterest de Türkiye'ye temsilci atadı

'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı de temsilci atadı. Böylece, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ platformlarının hepsi Türkiye'ye temsilci atamış oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest'in de temsilci atadığını duyurdu. Böylece, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ platformlarının hepsi Türkiye'ye temsilci atamış oldu.

MAĞDURİYET ÖNLENECEK
Sayan, "Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak. Vatandaşlarımız karşılarında muhatap bulabilecek, sosyal ağlardaki mağduriyetleri daha hızlı giderilecek" dedi. Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreci hatırlatarak, "Kanunda kademeli olarak; idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirilmişti. Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkemize gelmesini sevindirici buluyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde daha net göreceğiz" diye konuştu.
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Pinterest de Türkiye'ye temsilci atadı
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