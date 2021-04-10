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Giriş Tarihi: 11.4.2021 02:50 Son Güncelleme: 11.4.2021 02:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı duyurdu! ile ilgili kritik karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu! Pinterest ile ilgili kritik karar

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , 19 Ocak 2021’den itibaren ’e yönelik olarak uygulanan reklam yasağının, Pinterest’in ’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, görsel paylaşım ağırlıklı sosyal ağ platformu Pinterest'e yönelik uygulanan reklam yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Ocak 2021'den itibaren Pinterest'e yönelik olarak uygulanan reklam yasağı, Pinterest'in Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 9 Nisan 2021'de verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR

Resmi Gazete'de yer alan kararda "Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un k 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

TÜM ŞİRKETLER BİLDİRİM YAPTI

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye'de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, Pinterest ve Twitter gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu! Pinterest ile ilgili kritik karar
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