Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan duyurdu! Pinterest ile ilgili kritik karar

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN KARAR

Resmi Gazete'de yer alan kararda "Pinterest INC. adlı sosyal ağ sağlayıcısının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un k 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.01.2021 tarihli ve 4202 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

TÜM ŞİRKETLER BİLDİRİM YAPTI

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye'de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, Pinterest ve Twitter gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı.