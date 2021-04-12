Nükleer enerjiye güvenlik garantisi

Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak nükleere yönelik yatırımlar sürerken insan, çevre güvenliği için de önlemler alınıyor. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer kapasite geliştirme projesi kapsamında sivil halkı etkileyebilecek bir duruma müdahale edilmesi için kapasite üst düzeye çıkarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS sahasının zemin özelliklerinin her bir yapı için incelendiğini ve beton tasarımının mevcut saha koşulları dikkate alınarak yapıldığını söyledi.