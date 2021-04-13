Sosyal medyada tuzağa düşmeyin

Borsa İstanbul, son 1 yılda yaklaşık 1 milyon yeni katılımcının geldiği piyasada yatırımcıları sosyal medya tuzaklarına karşı uyardı. Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Doğru ve güvenilir bilgiden şaşma, sosyal medya tuzaklarına düşme. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olun" ifadelerine yer verildi. Yapılan paylaşımda, sosyal medya tuzaklarına ve manipülasyon suçuna ilişkin uyarıların bulunduğu bir video da yer aldı. Videoda, "Yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz?" denildi. Sosyal medyada bir fenomenin yorumları okunurken, bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin, aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğinin akıldan çıkarılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.Videoda yatırımcılara şu çarpıcı mesajlar verildi: "Paylaşım yapanın kim olduğu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı, yapılan paylaşımlarda 'tüyo' diye tabir edilen, doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında birtakım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı."VIDEODA, Borsa İstanbul'un piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla Tedbir Yönetim Sistemi (TYS) ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ni (VBTS) proaktif bir yaklaşımla kullandığına işaret edildi. Sadece 2020'de VBTS kapsamında pay bazında toplam 500 defa tedbir uygulandığı, TYS kapsamında ise 156 defa pay bazında tedbir ve 81 defa 176 yatırımcı bazında tedbir alındığı bildirildi.VİDEODA, tedbirlerle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarının sağlandığı belirtilerek, "Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı artıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaştırılması gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcıları uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız" açıklamasında bulunuldu.