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Giriş Tarihi: 13.4.2021

Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda

Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda
TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek" dedi. Pekcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini vurguladı.
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Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda
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