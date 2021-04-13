Ticaret sicil belgeleri elektronik ortamda

TİCARETBakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret sicili belgeleri, artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik ortamda temin edilebilecek" dedi. Pekcan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini vurguladı.