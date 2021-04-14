Bitcoin (BTC) rekora doymuyor! Kripto para tarihi zirvesini yeniledi





"Grayscale CEO'su Michael Sonnenshein tarafından yapılan bir duyuruya göre, TIME dergisi, kripto para birimleri merkezli bir video serisi yayınlamak için önde gelen kripto para birimi varlık yöneticisi ile ortaklık kurdu. Anlaşmanın bir parçası olarak, ikonik yayın Bitcoin ile ödeme almayı ve bilançosunda en büyük kripto para birimini tutmayı kabul etti.



"Cardano "Pool of Babel" in arkasındaki operatör olan Almanya Stuttgart'tan Bilgisayar Bilimi Uzmanı Patrick Tobler, Cardano'da kişisel benzersiz token'ları (NFT'ler) oluşturmak için süper kolay bir araç başlattı. Tobler'in NFT yapma aracının şu anda BETA test aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var.