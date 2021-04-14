Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

Milyonlarca kripto para yatırımcısının beklediği boğa sezonu yakın bir zamanda başladı. Elon Musk'ın pek çok kez gündeme getirmesiyle ünü yayılan Dogecoin de en sert yükselişlerinden birini bugün kaydetti. Dogecoin, 0.07 centten, $0.13'e hızlı bir yükseliş yaparak %80 değer kazandı. Kripto para piyasalarına göre, bugün Dogecoin ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, Dogecoin fiyatı...

2021 yılının başlarından bu yana iki sıfırı atan dogecoin, bugün yine sert mi yükseliş ile yüzde 80 değer kazanarak bir rekor daha kırdı. Altcoin'ler arasında en dikkat çeken kripto para birimi olan dogecoin, Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada tanınır hale gelmişti. Binance ve diğer uluslararası borsalarda en popüler koinler arasında dogecoin yer alıyor. Alınan son verilere göre, dogecoin ne kadar, kaç TL?

TL VE DOLAR BAZINDA VERİLER ŞÖYLE;