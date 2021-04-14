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Haberler Ekonomi Haberleri Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan
Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:31

ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

Milyonlarca kripto para yatırımcısının beklediği boğa sezonu yakın bir zamanda başladı. 'ın pek çok kez gündeme getirmesiyle ünü yayılan de en sert yükselişlerinden birini bugün kaydetti. Dogecoin, 0.07 centten, $0.13'e hızlı bir yükseliş yaparak %80 değer kazandı. Kripto para piyasalarına göre, bugün Dogecoin ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, Dogecoin fiyatı...

2021 yılının başlarından bu yana iki sıfırı atan , bugün yine sert mi yükseliş ile yüzde 80 değer kazanarak bir rekor daha kırdı. Altcoin'ler arasında en dikkat çeken kripto para birimi olan dogecoin, 'ın yaptığı paylaşımlarla tüm dünyada tanınır hale gelmişti. Binance ve diğer uluslararası borsalarda en popüler koinler arasında dogecoin yer alıyor. Alınan son verilere göre, dogecoin ne kadar, kaç TL?

TL VE DOLAR BAZINDA VERİLER ŞÖYLE;

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

DOGECOIN FİYATLARI

, 14 Nisan öğle saatleri itibariyle $0,138820 seviyesinde seyrediyor.

Türk Lirası olarak 1.12 TL seviyesine denk geliyor.

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

Dogecoin (DOGE) Özellikleri Nelerdir?
İsmini ünlü bir internet karakterinden alan (DOGE) daha erişilebilir ve dost canlısı bir kripto para olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede Bitcoin'in karmaşıklığından kaçan kullanıcılara erişimini mümkün olacağı düşünülmüştür.

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

(DOGE) piyasası açısından bakıldığında bu para birimi en aktif ve en büyük topluluklardan birine sahip olmasıyla bilinir. Özellikle bahşiş hizmeti için yaygın olarak kullanılan bu kripto para çeşitli projeleri finanse etmek amacıyla da tercih edilmektedir. Bahşiş amaçlı kullanım şeklinde kullanıcılar tanınması gerektiğine inandıkları katkılar ya da göndericiler için diğer kullanıcıya bahşiş vermektedir. Bunun etkili olduğu ifade edilmektedir.

Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan

(DOGE)'i diğer kripto para birimlerinden ayıran en önemli özellik deflasyonist değil enflasyonist olmasıdır. Yani dolaşımdaki Dogecoin (DOGE) ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Bitcoin ve benzeri para birimleri sınıra ulaştığında madenciliğe devam etmek bir süre sonra karlı hale gelmeyecektir. Bu nedenle Dogecoin (DOGE) uzun vade işlemleri açısından da avantajlıdır.

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Dogecoin ne kadar, kaç TL? Kripto para borsalarında en hızlı yükselen Dogecoin fiyatı - 14 Nisan
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