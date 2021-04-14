Kurye girişimleri gözünü globale dikti

Pandemi döneminin yıldızı haline gelen lojistik ve kurye girişimleri gerçekleştirdikleri rekor büyümeleri yurtdışıyla taçlandırmak istiyor. Geliştirdikleri yazılımlarla saatlik ve günlük teslimat yapabilen PackUpp, bu hedefe yönelik önemli adımlar atıyor. Şirketin kurucu ortağı ve aynı zamanda CEO'su olan Semih Emre Özcan, "Sahada 300'den fazla aracımız var ancak çalıştığımız firmalarla hacmimizin büyüklüğünü gösteriyoruz. Global ve Türk çok fazla firmaya hizmet veriyoruz" dedi. PackUpp'ı kurduklarından bu yana hedeflerinin global bir oyuncu olmak olduğunu belirten Özcan, "Global bir oyuncu olma isteğimiz var. Tamamen teknoloji odaklı bir şirket olduğumuz için globalde bu işi en iyi yapan firmalarla nasıl yarışabiliriz, bunu bulmaya çalışıyoruz. Yazılımımızı da sürekli güncelliyoruz. Belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra hedefimiz globale açılmak" diye konuştu.Paket servis yapmak isteyen işletmelere motosikletli kurye tedariki sağlayan Ulak APP ise 50'den fazla kurumsal firmaya, 32 ilde hizmet veriyor. Kurumsal taraftaki hedeflerinin KOBİ'ler olduğunu ve globale açılma planları yaptıklarını söyleyen ULAK Yazılım Teknoloji A.Ş. Kurucusu Sabri Sami Toker, bugün cirolarının yüzde 90'dan fazlasını kurumlara verdikleri taşıma hizmet altyapısından geldiğini belirtti.