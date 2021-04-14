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Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:32 Son Güncelleme: 14.4.2021 09:45

'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...

Selçuk Bayraktar 'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...

Baykar Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri , Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini hazmedemeyenlere yönelik tepki gösterdi. Bayraktar, Türkiye'nin ’dan parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" dedi. Savunma Sanayii Başkanı de "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz" açıklamasında bulundu.

Baykar Teknik Müdürü ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bazı basın-yayın organlarında çıkan Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere ilişkin tepki gösterdi. İsmail Demir, "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz." derken. Selçuk Bayraktar da, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın Twitter paylaşımı şu şekilde:

Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise şunları söyledi:

HİÇBİR ÜLKEYE BAĞLILIĞIMIZ KALMAMIŞTIR

Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır.

Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir.

TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİMİZDEN DÖNDÜREMEYECEKLER

Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir.

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Selçuk Bayraktar 'Yıllar önce yapıldı' diyerek tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...
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