İcra ve İflas Kanunu'nda ihtiyaç duyulan düzenlemeye ilişkin toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin taslak çalışmasıyla konkordato sürecinde alacaklı ve borçlu menfaat dengesinin azami derecede korunması, işletmenin devamlılığı ile ekonomiye katkısının devamının sağlanması yönünde adımlar atılacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, "ticari ve ekonomik bütünlük arz eden işletmelerin bir bütün halinde satılması suretiyle, işletmelerin ekonomik devamlılığı ile konkordato sürecine ilişkin kesin mühlet içerisinde işletmenin ekonomiye katkısının sağlanması yönünde yapılacak çalışmalar" masaya yatırıldı.