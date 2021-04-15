İlk kripto borsası halka açıldı

Dünyanın ilk kripto para borsası halka açıldı. Halka arzın lider bankası Goldman Sachs oldu. Coinbase'in halka arzı hem sermaye hem de kripto para piyasaları için bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.Şirkete biçilen değer 95 milyar dolar ancak belirlenen fiyat bunun oldukça altında oldu. Hisse başına fiyat 250 dolar olarak belirlendi ancak halka açıldığı andan itibaren 360 dolardan işlem gören Coinbase hisseleri, şirketin piyasa degerini de beklentiler paralelinde 95 milyar dolara çıkardı.Coinbase, ilk çeyrek gelirinde tam dokuz kat artış yakalayarak 1.8 milyar dolarlık bir rakama ulaşmıştı. Firmanın piyasa değeri bu haliyle bile konvansiyonel borsaların piyasa değerlerini solluyor. Kripto para borsası Coinbase, ICE, Nasdaq ve CME Group gibi büyük borsa şirketlerinin değerini de geçecek. Örneğin Nasdaq'ın piyasa değeri 26 milyar dolar. Hatta Nasdaq Inc. ve New York'un ana şirketi Intercontinental Exchange'in (ICE) toplam değerinin 1.5 katı. Bitcoin'in doğuşuyla birlikte 10 yılı aşkın bir süre önce kurulan Coinbase'in şu anda 56 milyon kullanıcısı var.Elon Musk'ın Tesla'yı kripto para ile alabilme kararının ardından Türkiye'de de bir ilk gerçekleşti. Kripto parayla lüks otomobil markaları alınabilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu, Glasgow Rangers, Real Betis ve son olarak Formula 1'in efsane takımı McLaren ile işbirliğine giden Bitci Teknoloji, lüks otomobil için yeni projesini açıkladı.Buna göre, 1982'den bu yana McLaren, Cadillac, Bugatti, Tesla gibi 11 binden fazla üst segment otomobili sahipleriyle buluşturan Royal Motors, kullanıcılara ödemelerini Türkiye'nin ilk yerli coin'i olan Bitcicoin ile gerçekleştirme imkânı sunacak. Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, "Royal Motors'la işbirliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Royal Motors Başkan Yardımıcısı A. Hilal Aysal ise "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.