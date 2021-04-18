İflas aşamasında şirket bütün olarak satılacak

AK Parti, iflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkları giderip, hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak yeni düzenleme için kolları sıvadı. İcra ve İflas Kanunu'nun özellikle iflas ve konkordatoya ilişkin hükümlerinin ihtiyaçlara paralel olarak yenilenmesi için Cumhurbaşkanlığı, ilgili kurumlar ve AK Parti bir çalışma başlattı. Bu kapsamında iflas aşamasındaki şirketlerin malları ve hakları ile bir bütün olarak satılmasının önü açılacak. Böylece işletmenin faaliyetlerini ve ekonomiye katkısını sürdürmesi sağlanacak. Önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınacak düzenlemede öne çıkanlar şöyle:- KIYMETİ DÜŞECEKSE SATILACAK: Konkordato sürecinde, borçluya ait rehinli malın konkordato projesi kapsamında işletme tarafından kullanılması sağlanacak. Bunun için borçluya ait rehinli mallar işletme tarafından kullanılmıyorsa veya malların kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacaksa satışına izin verilebilmesi, böylece rehinli alacaklının borcunun ödenmesi ve bakiye paranın konkordato havuzuna alınması sağlanacak.- ŞİRKETLER PARÇALANMAYACAK: İflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse, mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak- SÖZLEŞMENİN FESHİ: Konkordatonun başarıya ulaşabilmesi için, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmeler konkordato sürecinde de devam edecek. Borçlu için aşırı külfet getiren sözleşmeler ise komiserin uygun görüşü ve mahkemenin izniyle borçlu lehine feshedilebilecek.- TAŞINIR MAL DEVREDİLEBİLECEK: Konkordatoda borçlunun, mahkemenin izniyle yapabileceği işlem türleri arasına işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınır malını devredebilmek de ekleniyor. Bu işlemin yapılabilmesi için alacaklılar kurulunun izni zorunlu olacak.- İFLAS MEMURLARI: İflas tasfiye sürecinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülüp tamamlanabilmesi için iflas idare memurlarının seçimi, nitelikleri ve denetimi yeniden düzenlenecek. İflas idare memurları eş zamanlı olarak beşten fazla dosyaya bakamayacak. Memurlar, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilenlerin birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu olacak.