“2021’in ilk sonuçları kaskoda büyümenin habercisi”

giren ve iş süreci ve meslek kolu fark etmeksizin her alanda etkisini son derece hissettiren pandeminin getirileri sigorta sektörünün yıl sonu rakamlarına da yansıdı. Sektörün kilometre taşlarından oto sigortaları, 2020 yılında pandemi önlemleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma yasakları ile daha önce deneyimlenmeyen bir süreç içerisine girdi. TÜİK rakamlarına göre 2021 Şubat sonu itibarıyla trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 24 milyonu geçmesine rağmen zorunlu trafik sigortalarında (ZTS) %100 sigortalılık oranına ulaşılmış değil. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, oto sigortaları verilerini ve pandemi etkisi ile ilgili şu bilgileri verdi: "2020 yıl sonu oto sigortalarında prim üretim verilerine baktığımızda pandeminin etkisi göze çarpıyor. Yıl sonunda zorunlu trafik sigortasında 20 milyar lira prim üretimi ve %30,1'lik bir pazar payı, kasko branşında ise 10 milyar lirayı aşan bir prim üretimi ve %15,8'lik bir pazar payı görüyoruz. Kaskoda yıl sonu büyümesi %14,2, ZTS'de ise %9,5 oranlarında büyüme görülse de enflasyon etkili rakamlarda pandemi koşullarının etkileri hissediliyor." 2020 yılının aksine 2021 yılında oto sigortalarının pandemi öncesi büyüme rakamlarının tekrar yakalanacağına dikkat çeken Kırmızı, "Hem normalleşme süreçlerinde sağlanacak mali destekler hem de kitlesel aşılamaların yaratacağı olumlu iyileşme süreçleri ile birlikte pandemi sonrası toparlanma sürecinin başlangıcı olacak 2021 yılı ile oto sigortalarında da pandemi öncesi büyüme ivmesinin tekrar yakalanacağını öngörüyoruz. 2021 yılının ilk verilerini incelediğimizde Ocak sonu prim üretiminde kasko branşında %27,3, reel olarak ise %10,7'lik büyümenin yakalandığı görülüyor. Bu büyümenin kasko branşında 2021 yılını olumlu bir grafik ile kapatmasının habercisi olacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Doğa Sigorta'nın salgın döneminde müşterilerinin ve acentelerinin yanında olduğunu gözler önüne seren yeni bir kampanya ile sektörde bir ilke imza attığına dikkat çeken Nihat Kırmızı, "Doğa Sigorta olarak 'Hasarsızlık indiriminiz 1 yıl güvende' mottosuyla başlattığımız kasko sigortası kampanyamız ile bir ilke imza attık. Kasko sigortası ürününde hasarsız geçirilen her poliçe dönemi yenilemesinde sağlanan hasarsızlık indirimini 1 yıla kadar koruyoruz. Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya boyunca Doğa Sigorta olarak, kasko sigortasında hasarsızlık indirimi hak ettiği halde pandemi sebebiyle vadesinde yenilemesi yapılamayan otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçların poliçe boşluğu 6 aya kadar olması durumunda bir üst basamak, 6-9 ay arasındaysa mevcut basamağı koruyarak, 9-12 ay arasında ise mevcut basamağından iki basamak düşürerek sigortalılarının hasarsızlık indirimini koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Kasko sigortası, aynı zamanda deprem, yangın, dolu, toprak kayması gibi doğal afetler nedeniyle aracınızın zarar görmesi durumunda da sigortalılarımıza güvence sağlıyor" dedi.