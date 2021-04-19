Kovid-19 yatırımlara engel olamadı! 48 milyon liralık dev bir yatırım daha

A Group CEO'su Suat Durkan, Swarovski ailesi ile Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 12 ülkede akıllı ulaşım sistemlerini birlikte inşa etmek için işbirliğine gittiklerini belirtti. Dünyaca ünlü Swarovski ailesinin sahibi olduğu merkezi Avusturya Viyana'da bulunan Swarco Futurit firmasının sokak, cadde ve park aydınlatma bölümünü satın alan A Group, aydınlatma ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi ile ilgili dev bir adım attı.



YÜZDE 70 TASARRUF SAĞLIYOR



Swarco markasını millileştirerek Ankara'da üretime başlayan şirket, ürettiği armatürlerde yüzde 70 tasarruf sağlamayı başarırken, "Türk Malı" damgası ile de 11 ülkeye ihraç etti. Durkan, "Ekim 2020'de Ankara'da başlattığımız üretim neticesinde şu ana kadar Avusturya, Almanya, İsveç, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İrlanda ve Lüksemburg'a armatür ihracatı gerçekleştirdik. Armatürlerimiz Swarco'nun ofislerinin bulunduğu toplamda 52 ülkede satışa sunulacak. Diğer ülkelerle görüşmeler de devam ediyor" dedi.

Ankara'daki tesisi 48 milyon lira yatırımla kurduklarını ifade eden Durkan, yıllık yaklaşık 100 bin aydınlatma armatürü üretim kapasiteleri bulunduğunu belirterek, firmanın tam kapasite üretime geçtiğinde doğrudan 70 kişiyi istihdam edeceklerini sözlerine ekledi.



TÜRKİYE'DE 17 MİLYONUN ÜZERİNDE SOKAK AYDINLATMASI VAR



Türkiye'deki sokak aydınlatmalarının da tasarruflu led armatürlerle değişmesi için girişimleri bulunduğunu anlatan Durkan, "Türkiye'de 17 milyonun üzerinde sokak, cadde aydınlatması var. Ocak 2021 itibariyle bunların tasarruflu led armatürlerle değişimi için de çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda TEDAŞ 21 elektrik dağıtım şirketinin her birinin pilot uygulama olarak biner adet led armatür almasını sağlayacak bir ihale düzenleyecek. Böylece Türkiye'de de tasarruflu armatür döneminin kapısı aralanmış olacak" diye konuştu.





12 ÜLKEDE İŞBİRLİĞİ



Swarovski ailesi ile birlikte Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Afrika pazarlarından oluşan 12 ülkede Akıllı Şehir ve Akıllı Ulaşım Sistemlerini birlikte inşa etmek için işbirliğine gittiklerini anlatan Durkan, "Bu kapsamda yollardaki LED bilgilendirme ekranlarını, kavşak kontrol cihazlarını ve yazılımlarını da Ankara'da üretmeyi planlıyoruz. Swarovski ailesi ile birlikte yapılacak bu yatırımlar ülkemize olan güveni göstermektedir" dedi.

Kavşak kontrol cihazları ile kavşaklardaki trafiği anlık olarak izleyeceklerini ve yerlileştirilecek yazılımla bunu anlık olarak trafik kontrol merkezlerine ileteceklerini belirten Durkan, "Böylelikle kavşaklardaki trafikler yüzde 50 oranında azalacağı gibi ülke ekonomisi için de yüzde 18'lik bir yakıt tasarrufu sağlanacak. Ayrıca yüzde 12-20 aralığında karbondioksit salınımı da azaltılacak" diye konuştu.