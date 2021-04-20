Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! '128 milyar dolar buhar oldu' yalanı çürüdü

"'BUHAR OLMUŞ' VEYA 'BİRİLERİNE SATILMIŞ REZERV' YOK"

"Buhar olmuş" veya "Birilerine" satılmış bir rezervin olmadığını belirten Ertem, "Bu meblağ iktisadi çevrimin içindedir. Türkiye, dalgalı kur rejimini enflasyon hedeflemesi ile birlikte uygulamaktadır. TL de konvertibl bir para birimidir. İlaveten Türkiye tam açık bir piyasa ekonomisi uygulayan bir ülkedir." dedi.

Cemil Ertem, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"MERKEZ BANKASI'NIN BİLANÇOSUNU ŞİRKET BİLANÇOSU GİBİ OKUYAMAZSINIZ"

"Tanım-model- gereği bu durumda merkez bankası faizi-piyasa koşulları ve hedefi gereği-belirler ama kuru belirleyemez ve hedefleyemez. Yine model gereği merkez bankası bilançosu ülkenin ödemeler dengesinin bir fonksiyonu olarak okunur ve ortaya çıkar.

Siz merkez bankası bilançosunu herhangi şirket bilançosu gibi okuyamazsınız, bu bağlamda merkez bankası bilançosunun pasifinde yer alan...

Rezervlerin aktif karşılığı, dalgalı kur rejimi gereği, aynı zamanda, ödemeler dengesi bilançosunda da okunabilir. Yani rezerv kaybolmaz ülke bilançosunda yer değiştirir.

Dalgalı kur rejiminde merkez bankaları kur hedeflemez ama olağanüstü dönemlerde kurdaki büyük dalgalanmaları ve spekülatif atakları önlemek için piyasaya doğrudan ve/veya dolaylı olarak müdahale ederler.