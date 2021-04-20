Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Fındık destekleme ödemeleri için gözler o açıklamada!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmekte olan fındık destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Fındık üreticilerine sağlanmakta olan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih merak edilirken 2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" şeklinde birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte ödemelere dair son gelişmeler…