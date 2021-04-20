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Giriş Tarihi: 20.4.2021 10:05

ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Fındık destekleme ödemeleri için gözler o açıklamada!

Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Fındık destekleme ödemeleri için gözler o açıklamada!

Devlet tarafından üreticilere sağlanmakta olan fındık destek ödemeleri için son günlerde araştırmalar hız kazandı. Çifçilere verilen bu maddi desteklerin ödeme tarihleri merak konusu haline gelirken gözler tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada “2021 ne zaman yatacak, yattı mı?” gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. İşte fındık destek ödemelerine dair tüm detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmekte olan fındık destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Fındık üreticilerine sağlanmakta olan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih merak edilirken 2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" şeklinde birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte ödemelere dair son gelişmeler…

İl il 2021 güncel fındık fiyatları! Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL?

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan fındık destekleme ödemeleri genellikle her yıl nisan ayında gerçekleştirilmektedir. Bu ödemelerden önce hak sahiplerine ayrıca mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılır.

2021 NİSAN İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 24,60 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

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Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Fındık destekleme ödemeleri için gözler o açıklamada!
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