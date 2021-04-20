Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Fındık destekleme ödemeleri için gözler o açıklamada!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmekte olan fındık destek ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Fındık üreticilerine sağlanmakta olan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih merak edilirken 2021 Fındık destekleme ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" şeklinde birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte ödemelere dair son gelişmeler…
FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan fındık destekleme ödemeleri genellikle her yıl nisan ayında gerçekleştirilmektedir. Bu ödemelerden önce hak sahiplerine ayrıca mazot ve gübre desteği ödemesi de yapılır.
2021 NİSAN İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,40 TL - 23,80 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 24,60 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 22,50 TL - 25,50 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL