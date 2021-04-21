Çocuklara ve yaşlılara özel ürün

ALLIANZ Türkiye, sağlık sigortaları alanında ikinci bahar programı ile ileri yaştaki sigortalılarına hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuyor. Allianz, ayrıca 'çocuğum evimde güvende' kitiyle de bebekleri ev kazalarına karşı korumayı hedefliyor. Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, sigortalılarının sağlıklarını, yıllar boyunca oluşturdukları varlıklarını koruma, hayatlarının tüm evrelerinde kendilerinin ve ailelerinin yanında olma misyonuyla çalıştıklarını söyledi. Özdemir, "Bizi, sadece sağlık harcamalarını karşılayan bir kurum olmanın ötesine taşıyan bu yaklaşımla bugün itibarıyla 1.5 milyon sağlık sigortası müşterimize 'Allianz seninle' diyoruz. Ani ve beklenmedik sağlık sorunlarının çözümünü ve bir kaza sonucu gerekebilecek tedavileri kapsayan, kritik hastalıklarında onlara destek olan poliçelerimizle hizmet veriyoruz. Ama aynı zamanda önleyici çözümler sunma, hastalandıklarında yaşam konforlarını artırma ve sağlıklı yaşamlarını sürdürmeleri konusunda yaşam boyu danışmanlık vermek için de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.