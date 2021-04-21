Kripto para nedir, ne demek? Kripto paralar hangi tehlikeleri barındırıyor?

Dijital varlıklar olarak kabul gören ve ödeme aracı kabul edilmeye kripto paralar sadece ülkemizde değil dünyada giderek büyüyen bir piyasa haline geldi. Ülkemizdeyse 16 Nisan 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'te kripto paralar, '' "Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar" şeklinde tanımlandı. Ayrıca TCMB tarafından çıkarılan Yönetmelikte de kripto paraların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılamayacağı ve kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı belirtilerek kripto paraların ülkemizde ödeme aracı olarak kullanılmasının önüne geçildi.

KRİPTO PARA NEDİR?

Kripto para (veya kripto varlık), işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz'dir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto para biriminin merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blok zincirinden (Blockchain) gelmektedir.

KRİPTO PARALARDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Elif Akar, "Açıklamalarda da kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırıyor" dedi.