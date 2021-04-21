Pandemi insurtech yatırımlarına rekor kırdırdı

Kovid-19 ile mücadele edilen 2020, sigorta sektörü için felaket bir yıldı. Türkiye'deki sigorta şirketleri geçtiğimiz yılı hasarsız atlatsa da Kovid-19'un sektöre global anlamda maliyeti yaklaşık 55 milyar dolar oldu. Sektör, tarihinin en büyük zararlarından biri olan Katrina Kasırgası'ndan daha fazla etkilendi. Ancak bir alanın yıldızı parladı diyebiliriz. O da gittikçe artan teknoloji gereksinimleri ve dijitalleşmeye olan ihtiyaç nedeniyle insurtech'ler.Salgın, endüstrinin dijital dönüşümünü en az beş yıl hızlandırdı. Dijital dağıtım kanallarını açmaya veya geliştirmeye mecbur kalan firmalar nedeniyle insurtech'ler finansmanda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7.5 milyar dolara ulaştı. 2019'a göre yüzde 21 artış yakalandı. 2020'de insurtech birleşme ve satın alma anlaşmaları ve tüm bölgeler rekor kıran fon girişleri kaydetti. Mal ve kaza sigortaları yüzde 45'lik en büyük payla 3.4 milyar dolara ulaştı. Ardından sağlık sigortası 2.1 milyar dolar ve yüzde 29'luk bir oranla geldi. Tüm branşlarda ve segmentlere yönelik ürün ve hizmet sunan şirketler (multiline) sigorta girişimleri 1.6 milyar dolar ve yüzde 22'lik bir pay aldı. Son olarak hayat sigortası branşında ise yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve payı da yüzde 4 oldu.Peki insurtech'ler bu yatırımın karşılığını verebiliyor mu? Bu sorunun cevabı 2020'deki yüzde 38'lik büyüme oranında saklı. Mal ve kaza sigortasında gelir büyümesi yüzde 35 ve sağlık ve hayat sigortası da yaklaşık yüzde 31'lik bir büyüme sergiledi. 'Kimler yatırım yaptı' diye bakınca 2020'de, son aşama girişim sermayesi finansmanı yıllık bazda yüzde 27 artışla 4.1 milyar doları buldu. Toplamda 3.2 milyar dolar değerinde 15 megaround oldu. C Serisi'nde üç ve yaklaşık 1.2 milyar dolar değerinde; D Serisi'nde ise üç ve 700 milyon dolar değerinde yatırım yapıldı. Girişim sermayesinin 2 bin 700 işlemi olurken bazı alanların yüzde 75'ini tek başlarına yaptılar.ABD'deki 13 eyalette 43 pazarda bireysel, aile ve sağlık sigortası sunan ve yalnızca kendi doktor ağı, klinikler ve hastanelerle çalışan Bright Health için 500 milyon dolarlık E+ Serisi yatırımı.Brit, Google ve University College London tarafından geliştirilen, brokerlere riski gerçek zamanlı olarak değerlendiren tamamen dijital ve algoritmik olarak yönlendirilen İngiltere merkezli Ki Insurance için 500 milyon dolarlık özel sermaye turu.Ev sahipleri için sigorta ürünlerinin yanı sıra ücretsiz akıllı ev cihazları ve evde bakım hizmetleri sunan bir dijital sigorta şirketi olan ABD merkezli Hippo için 350 milyon dolarlık E+ Serisi tur.