Vebitcoin kapandı iki şirkete ulaşılamıyor

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza atarak yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye dün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ve yatırımcıların GoldeksCo.in adlı kripto para alım-satım platformuna ulaşamaması haberleri piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Öte yandan Sistemkoin'e de iki aydır ulaşılamadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.Türkiye'nin gündemine damga vuran kripto para sarsıntısının dünkü merkez üssü ise Muğla oldu. Muğla merkezli Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması, kripto parada taşların yerinden oynadığı görüşünü güçlendirdi. Vebitcoin'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi. Açıklamanın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirketin Menteşe'de bulunan adresinde arama yaptı. Vebitcoin'in hesapları bloke edilirken, CEO İlker Baş'ın yanı sıra şirketin 3 çalışanı gözaltına alındı.İlker Baş'ın Muğla'da İddaa bayisi işletirken, kripto para işine girdiği öğrenildi. 2017'de 50 bin TL sermaye ile şirket kuran Baş'ın eşiyle birlikte 2014'te "Zenginler Kulübü" adlı bahis sitesini kurduğu ve kısa sürede 10 bin üyeye ulaştığı öğrenildi. Kulüp birçok ülkede de kısa zamanda ismini duyurarak üye sayısını hızla artırdı. Daha önce yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan İlker Baş'ın, yasa dışı bir bahis çetesinin liderlerinden biri olduğu ve sanık olarak yargılandığı öğrenildi.KRİPTOpara piyasasında panik havasını artıran bir diğer önemli gelişme Goldexcoin'in sistemsel problemleri bahane göstererek alımsatım işlemlerini durdurması oldu. Daha önce ön satışını gerçekleştiren GLDX Token için de alımsatım işlemleri durduruldu. Goldexcoin konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi. Ancak yatırımcıların endişeli bekleyişleri ve tepkileri sürüyor.YERLİkripto borsası Sistemkoin'e de iki aydır erişim sağlanamadığı haberinin yayılması kripto para piyasısı yatırımcılarının endişelerini artırdı. Sistemkoin'in internet sitesine girenler, "Web sitemiz, plansız ve zorunlu bir sunucu güncellemesi sebebiyle geçici olarak kapalıdır. En kısa sürede yeniden hizmetinizde olacağız. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.ÇEVRESİNDE 'Baron' lakabıyla tanınan İlker Baş'ın öngeki gün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımız herhangi bir şekilde rahat etmeyi istemiyorlar. Türkiye'nin kripto dünyasında kayda değer bir pazar derinliğini yakaladığını görünce, ABD Başkanı Biden, hemen sermaye geliri vergisi çıkardı. Sakin olun her şey yolunda, PANİK YOK!" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan İlker Baş'ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla ülke tarihinin en büyük dolandırıcılık operasyonuna imza atarak yurtdışına kaçmasının yankıları sürerken, Türkiye dün güne üç yeni kripto para skandalıyla uyandı. Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması ve yatırımcıların GoldeksCo.in adlı kripto para alım-satım platformuna ulaşamaması haberleri piyasada adeta deprem etkisi yarattı. Öte yandan Sistemkoin'e de iki aydır ulaşılamadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.Türkiye'nin gündemine damga vuran kripto para sarsıntısının dünkü merkez üssü ise Muğla oldu. Muğla merkezli Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklaması, kripto parada taşların yerinden oynadığı görüşünü güçlendirdi. Vebitcoin'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız" denildi. Açıklamanın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şirketin Menteşe'de bulunan adresinde arama yaptı. Vebitcoin'in hesapları bloke edilirken, CEO İlker Baş'ın yanı sıra şirketin 3 çalışanı gözaltına alındı.İlker Baş'ın Muğla'da İddaa bayisi işletirken, kripto para işine girdiği öğrenildi. 2017'de 50 bin TL sermaye ile şirket kuran Baş'ın eşiyle birlikte 2014'te "Zenginler Kulübü" adlı bahis sitesini kurduğu ve kısa sürede 10 bin üyeye ulaştığı öğrenildi. Kulüp birçok ülkede de kısa zamanda ismini duyurarak üye sayısını hızla artırdı. Daha önce yasa dışı bahis çetesi operasyonunda gözaltına alınan İlker Baş'ın, yasa dışı bir bahis çetesinin liderlerinden biri olduğu ve sanık olarak yargılandığı öğrenildi.KRİPTOpara borsası Thodex soruşturması kapsamında şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 67'e ulaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan soruşturmada 2017'de Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulan firmanın adının sonra Thodex olarak değiştirildiği, firmanın 2020'de de yurtdışına açılarak 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında dün itibarıyla 67 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında firari Faruk Fatih Özer'in kaçak ağabeyi Güven Özer de bulunuyor. Ağabey Özer dün İstanbul Pendik'te yakalandı. Başsavcılığın açıklamasında, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.