İmar barışında hedefe ulaşıldı...





Yapı kayıt belgesinin sadece 31 Aralık 2017'den önceki yapılar için alınabildiğini belirten Bakan Kurum, "Bu tarihten sonra ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların, aykırılıkların imar barışı kapsamına alınması söz konusu değildir. Kesinlikle uygulamadan faydalanılması mümkün değil. Bu tarihten sonra yapılan yapılar için alınan belgelerin iptal edilmesi gerekiyor" dedi.