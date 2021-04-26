Kripto para tanımı netleşiyor

Thodex vurgununun ardından gözler kripto para konusunda gelecek hafta yaşama geçirilecek düzenlemelere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonun da yürütülen çalışmayla kripto paralar için ekonomik, hukuksal, mali ve teknolojik altyapı oluşturuluyor. Kripto paralar "varlık ya da mal" olarak tanım altına alınıyor. Kripto finansal varlıkların "edinimi, alım, satım ve devir" işlemlerinde vergi düzenlemesi yapılacak. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), SPK ve diğer kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor. Hem yatırımcının korunması hem de kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarını güçlendirecek, vergi düzenlemeleri devreye girecek. Gelir vergisi veya doğrudan vergiler yoluyla mı olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.Türkiye'de kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını hazırlayacak. Merkez Bankası'nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. Merkez Bankası'nın kripto paraların doğrudan ya da dolaylı kullanımını yasaklayan yönetmeliği de Cuma günü yürürlüğe giriyor. Kavcıoğlu, yaptığı açıklamalarda kripto para konusunun çok hassas olduğunu belirterek, birkaç ülkenin tamamen yasakladığını anımsatarak, Türkiye'nin böyle bir niyeti bulunmadığının altını çizdi. Kavcıoğlu, "Bu ödemelere aracılık eden ödeme kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için 'bu tür ödemeleri banka aracılığıyla yapan' dedik. Kripto paranın para yerine kullanımını yasakladık. Şu anda daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Her kurum kendi alanıyla ilgili çalışma yapıyor" diye konuştu.MERKEZ Bankası'nın kripto paraların ödemelerde kullanımını yasaklayan yönetmeliği 30 Nisan'da yaşama geçiyor. Merkez Bankası kripto paranın ödemelerde kullanılmasının işlemin tarafları açısından altı büyük riske dikkat çekti: "Kripto varlıkların bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması."BİNLERCE vatandaşı dolandıran Thodex'in Türkiye'deki finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koyan ve işlemlerini durduran MASAK geçen yıl da büyük bölümü Amerikan borsasına gönderilmeye çalışılan 120 milyon liraya yakın kripto parayı tespit etti. Bu paraya bloke konuldu. Yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik incelemelerde de bu suçların kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiği görüldü. Yasa dışı işlem yapıldığı belirlenen hesaplar donduruldu.KRİPTO paralara ilişkin şikâyetler zirve yaptı. Bu yıl haftalık ortalama şikâyet sayısı bini geçerken, geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 8 bini geçti. Bu yıl şubat ayı itibarıyla kripto para ile ilgili gelen şikayet sayısı 9 bin 500'e kadar çıktı. Şikâyetlerde, kripto para yükselince satım, düşünce alıma engel olunması, transferlerin yavaş olması başı çekti.