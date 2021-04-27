Pandemide işini kaybedene eğitim ve iletişim desteği

Vodafone, pandemide işini kaybedenlere destek olmak amacıyla 'Bu işte Birlikteyiz' isimli bir platform kurdu. Türkiye'nin de dahil olduğu 13 Vodafone ülkesinde birden hayata geçirilen ve Türkiye'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Habitat Derneği'nin de katkıda bulunduğu platformda, iş arama sürecinde olanlar için kişisel eğitim ve yetenek programlarına erişim imkânı sunulacak. 6 ayda 1000 kişiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Bu işte Birlikteyiz platformuyla, pandemide işini kısa süreli ya da tamamen kaybeden bireylerin dijital dünyanın sunduğu kolaylıklardan faydalanarak yeniden işgücüne katılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Vodafone müşterileri ayrıca iş arayanlara özel geliştirilen ve 6 GB mobil internet, 750 dakika, 250 SMS içeren "Birlikteyiz" tarifesine 6 ay boyunca 39 TL yerine 9 TL'ye sahip olabilecek. Amacımız bu projeyle 50 bin aboneye ulaşmak ve iş arayanlara toplam 13 milyon TL'lik fayda sağlamak" dedi.