Ceza alanlarla çalışan aracılara uyarı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nın öteden beri yatırımcı mağduriyetleriyle, manipülasyonlarla, piyasa bozucu işlemlerle ilgili yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, hem aracı kurumları hem de yatırımcıları uyardı. Taşkesenlioğlu, bazı bültenlerde ceza kesilen insanların hangi işlemleri nasıl yaptıklarını anlatarak yatırımcıları aydınlatmaya çalıştıklarını ifade etti. Buna rağmen hâlâ bu kişilerin peşinden giden yatırımcılar bulunduğuna dikkati çeken Taşkesenlioğlu, "Defalarca bizim ceza kestiğimiz insanların peşinden hâlâ gidiliyorsa yapacak bir şey yok. Bundan sonra bizden sık sık ceza almış bir isimle çalışan aracı kurumlar da, yatırımcılarla beraber karşılığını göreceklerdir. Onlarla çalışmanın riskinden kendilerinin de zarar göreceklerini görüyorlar ve görecekler de. Belki bundan sonraki süreçte daha sert olacaktır" dedi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ise 2021'de şu ana kadar 11 şirketin halka arzla 6.6 milyar TL kaynak sağladığını, bu yıl 40 şirketin rahatlıkla aşılacağını kaydetti. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili İbrahim Öztop da farklı sektörleri borsaya getirmek istediklerini ifade etti.